Собянин рассказал о программах повышения квалификации московских медработников

Более 160 тысяч московских медработников прошли обучение и повышение квалификации в прошлом году. В этом году в образовательных программах могут принять участие столько же врачей и представителей среднего медицинского персонала.

Как рассказал Сергей Собянин, центральной площадкой стал кадровый центр департамента здравоохранения Москвы. С момента его открытия создано и внедрено больше 90 тренингов и свыше 130 учебных программ по самым разным направлениям: от онкологии и кардиологии до эффективной коммуникации с пациентами.