Ребенок упал с самоката и получил травму: что делать

Велосипеды и самокаты, в том числе электросамокаты, остаются одним из самых популярных средств передвижения в России. Все больше граждан выбирают СИМ для личного пользования, при этом во время катания нередко нарушают ПДД, создавая угрозу не только для пешеходов и других участников дорожного движения, но и для себя.

По правилам, управлять средствами индивидуальной мобильности могут даже дети. Дети в возрасте 7–14 лет могут кататься на электросамокатах без участия взрослых, но при этом должны перемещаться только по пешеходным зонам, тротуарам или велодорожкам, не выезжая на автодороги. Там же могут кататься дети младше 7 лет, но только в сопровождении родителей.

О том, что делать, если ребенок упал с самоката или велосипеда и получил травму, "ТВ Центру" рассказал заведующий учебной лабораторией кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского университета Александр Саутенко. По его словам, чтобы снизить риск травм у ребенка, нужно обеспечить его средствами зашиты: шлемом, налокотниками и наколенникам. Также нужно подобрать специальные перчатки и удобную обувь.

В случае травмы ребенку необходимо оказать первую помощь. Если это неглубокая рана, нужно обработать ее антисептиком, например, хлоргексидином. Поверхностные ссадины, не требующие медицинского вмешательства, можно подсушить зеленкой. При глубоких ранах нужно наложить стерильную салфетку и обратиться в травмпункт.

В случае подозрения на ушиб или перелом поврежденную конечность нужно обездвижить с помощью любого твердого предмета, например, ветки, палки, книги или журнала, а затем обратиться в травмпункт.

Особого внимания требуют травмы головы. Если ребенок в сознании, не жалуется на сильную слабость или рвоту, если можно самостоятельно отвезти в больницу, говорит Саутенко. Но при потере сознания необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.

При деформация конечности желательно не кормить ребенка до осмотра врача на случай необходимости хирургического вмешательства.