Потепление в Москве сменится дождями и похолоданием

В Москве ожидается потепление до +18 градусов, но к концу недели придет мощный циклон с дождями и похолоданием.

В четвенрг потеплеет до +16 градусов, в пятницу – еще на два градуса. Ожидаются редкие дожди, рассказал RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

В субботу будет еще тепло, но в воскресенье в Москву придет мощный южный циклон с существенной зоной осадков

"Температура поползет вниз - к +13…+15 °С - из-за приличных дождей", - рассказал синоптик.

В понедельник дожди начнут затухать, но прохладная погода сохранится еще несколько дней.