Продюсер: "Все уверены, что у Галустяна новая любовь"

Известный артист, юморист Михаил Галустян в конце апреля объявил о разводе после 18 лет брака. Причину разрыва он не указал, лишь обмолвился, что разошелся с супругой Викторией мирно.

"Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях", — заявила чета на своих страницах в соцсетях.

Однако в Интернете и в окружении юмориста обсуждают разные версии развода. Некоторые считают, что у Михаила Галустяна случился роман на стороне. Так, продюсер Сергей Дворцов в разговоре с "КП" высказал такое мнение:

"В последнее время Миша всерьез занялся своей внешностью, все заметили, как он похудел. До меня периодически доносились слухи о его увлечениях то одной красоткой, то другой. Думаю, жена просто устала от любвеобильности Михаила и подала на развод. Все уверены, что у Галустяна новая любовь".

Напомним, у Михаила Галустяна подрастают две дочери. Эстелле 14 лет, а Элине — 13 лет. Красавицу Викторию артист встретил еще до того, как стал знаменитым.