Собянин: Более 1 тыс. заявок поступило в кинокомиссию "Москино" с начала года

Кинопарк "Москино" стал одной из самых популярных площадок для съемок. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он пояснил, как кинокомиссия "Москино" помогает в съемках новых проектов.

Так, с начала года в кинокомиссию поступило более тысячи заявок, что более чем на 50% превосходит прошлогодний показатель. За три месяца там успели реализовать уже 15 проектов.

"Здесь можно воплотить самые смелые задумки, и главное – быстро. Так, для проекта "В списках не значился" примерно за 90 дней была построена натурная площадка "Брестская крепость", а для фильма "Буратино" – целый итальянский город", – отметил Собянин.

Напомним, в марте в кинопарке "Москино" впервые сыграли свадьбу. Для заключения брака молодожены выбрали "Палаты князя Андрея Боголюбского".