"Путин, ради Бога": Лула да Силва едет в Москву для личной просьбы

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва едет в Москву, чтобы лично убедить своего российского коллегу Владимира Путина встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским

"Я попытаюсь поговорить с Путиным "…" Мне ничего не стоит сказать ему: "Товарищ Путин, ради Бога, поезжайте в Стамбул на переговоры", - передает его слова AFP.

Лула до Силва уже приезжал в Москву в этом месяце на празднование Дня Победы. Сейчас бразильский лидер находится в Китае, после которого вновь намерен посетить Россию.

Президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры по украинскому урегулированию в Стамбуле 15 мая. В Кремле отметили, что Россия серьезно настроена на поиск путей долгосрочного мира.

Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле. Состав российской делегации еще не озвучен. От США в Стамбул поедет госсекретарь Марко Рубио.