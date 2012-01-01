Россия появилась на "Евровидении", несмотря на запрет участвовать в конкурсе. Выступление "Бурановских бабушек", которые представляли нашу страну на песенном соревновании в 2012 году с песней Party for everybody, вспомнили ведущие, когда рассказывали о рекордах из истории "Евровидения". Оказалось, что "Бурановские бабушки" оказался коллективом с наибольшим суммарным возрастом участников - 403 года.

Теперь интернет-пользователи бурно обсуждают, что таким образом организаторы могли намекнуть на возвращение российских артистов на сцену, сообщает SHOT.

Отметим, что Россия представила альтернативу "Евровидению". В Москве и в Подмосковье в сентябре пройдет "Интервидение-2025". Ожидается, что на конкурс приедут исполнители из 20 стран, включая все государства БРИКС.

Кстати, С 1946 по 1993 год конкурс "Интервидение" проходил в СССР и России. В нём участвовали не только социалистические страны, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия.