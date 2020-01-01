Авербух резко отреагировал на скандал после его интервью Собчак

На днях Илья Авербух дал интервью Ксении Собчак, в котором среди прочего рассказал о первой встрече с будущей женой, актрисой Елизаветой Арзамасовой. На тот момент ему было 37 лет, а ей - 15. Тогда журналистка поинтересовалась у фигуриста, не странно ли ему помнить свою жену еще ребенком.

"15 лет — это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было", — ответил на это Илья Авербух, но сразу пояснил, что ни о какой любви с первого взгляда не было и речи.

Тем не менее в Сети разгорелся скандал. Многие комментаторы неоднозначно отреагировали на слова спортсмена о Лизе Арзамасовой и принялись его критиковать. Журналисты Super связались с Ильей Авербухом, чтобы прояснить ситуацию.

"Это глупость какая-то все. Что за чушь? Вы разгоняете ерунду всякую. Не надо ни в чем разбираться, пожалуйста, всё", - резко высказался фигурист.

Напомним, Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились в декабре 2020 года. Разница в возрасте в 22 года не помешала создать им крепкую семью. Пара воспитывает сына Льва и дочь Лию.