В память о первом президенте Абхазии пройдет множество мероприятий

Сегодня 80 лет исполнилось бы первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинбе. В память о руководителе, решения и действия которого определили развитие республики, запланировано множество мероприятий. Они продлятся весь год.

Сегодня в родном селе политика - Нижняя Эшера - возложили цветы к мемориалу выдающегося государственного деятеля. В церемонии принял участие нынешний президент Бадра Гунба, а также посол России в Абхазии.

Историк по образованию, Владислав Ардзинба пришел в большую политику в конце 80-х. Как настоящий лидер, оставался со своим народом в самые сложные времена грузино-абхазского конфликта. Тогда на кону стоял не только территориальный вопрос - само сохранение национальной идентичности.

Ардзинба лично участвовал в планировании военных операций, а после занимался восстановлением разрушенной экономики. Владислава Григорьевича не стало в 2010-м, но до сих пор его фигура остается одной из самых уважаемых в истории страны.