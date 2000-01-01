Собянин: Реконструкция исторического стадиона "Металлург" завершится в 2025 году

Реконструкция исторического стадиона "Металлург" в Басманном районе будет завершена до конца года. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая объект. В столице за последние годы привели в порядок пять бывших ведомственных стадионов. А в ближайших планах ещё три.

Лишь с высоты птичьего полёта можно оценить весь масштаб работ, развернувшихся на территории исторического стадиона "Металлург" у набережной Яузы в Басманном районе столицы. Среди более чем десятка объектов, над возведением которых одновременно трудятся бригады строителей, уже угадываются очертания будущих спортивных сооружений: инновационной игровой арены с подогревом, обновленных комфортных трибун с защитой от дождя, снега и ветра и прочих объектов инфраструктуры.

"Площадь наших работ составляет около 9 гектар. Сюда входит как возведение современных зданий - АБК, ФОК, кафе, так и вертикальная планировка, которая включает в себя монтаж осветительных приборов, так и приведение с нормами современными вертикальных покрытий", - рассказал Сергей Поликарпов, руководитель проекта по возведению спортивного кластера " Стадион Металлург".

На месте устаревших манежей рабочие уже начали возводить крытый двухэтажный спортивный комплекс, где будут проходить соревнования по волейболу и другим видам спорта. Ещё одной из изюминок реконструкции станет центральная площадь, которую обустроят для проведения массовых мероприятий: праздников, награждений и концертов. Начавшаяся год назад реконструкция стадиона - часть масштабного проекта комплексного развития МГТУ имени Баумана, реализуемого правительством Москвы и правительством России. За ходом работ пристально следит мэр Сергей Собянин.

"Мы системно приводим в порядок ведомственные стадионы, по городу их не мало, к сожалению, большая часть из них в печальном состоянии, практически брошены, более того, владельцы периодически пытаются реализовать, какие-то коммерческие проекты, типа строительства жилья и так далее", - отметил Собянин.

Стадион "Металлург" основан в 1922 году и несколько десятилетий принадлежал Московскому металлургическому заводу "Серп и Молот". Здесь тренировались легкоатлеты братья Знаменские, принимали участия в матчах будущие звёзды советского футбола Валентин Гранаткин, Борис Аркадьев, Григорий Федотов, Константин Бесков, Сергей Капелькин.

В 90-е, как и сам завод, стадион пришёл в упадок. А в 2000-х его судьба и вовсе висела на волоске. Территорию хотел забрать себе один из инвесторов, но вступилось правительство Москвы. В 2022 году объект передали столичной Бауманке. В ходе недавней экскурсии по территории нового кампуса университета Владимир Путин высоко оценил идею и реализацию проекта.

После реконструкции обновлённый "Металлург" станет не только "домашним стадионом" для студентов и работников Бауманки, на и важной точкой притяжения на карте столицы для всех любителей спорта. Завершить работы планируется в 2025 году.