В квартире жителя Сергиева Посада нашли целый арсенал оружия

Гранатомет и более 150 боевых патронов сегодня изъяли у жителя Сергиева Посада. Там сотрудники полиции обнаружили незаконный склад оружия.

В ходе обыска в квартире 51-летнего мужчины были обнаружены патроны разного калибра для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия. Также в пакетах лежали гранаты и составные части к ним. А в черном кейсе сотрудники полиции обнаружили противотанковый гранатомет с боевым зарядом внутри. В сейфе нашли еще несколько сигнальных мин, уже непригодных для производства взрывов.

"В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В рамках расследования уголовного дела будет проведена экспертиза остального оружия", - сообщила Татьяна Петрова, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области.