Подростки-"спайдермены" устраивают "нашествия" в общественных местах

Вместо паутины - поручни вагона. Гибкий пассажир стал настоящим супергероем соцсетей. Совсем как в кино, "человек-паук" московского метрополитена ведет двойную жизнь: днём трудится в маркетплейсе, вечером - развлекает публику под землей.

На земле же, в духе блокбастера, герои меняются ролями: здесь спайдермены не так безобидны. Громко врываются в пункт выдачи заказов, хватают товары, а возмущенного сотрудника просто выносят из здания.

Паучье безумство охватывает регионы - на Урале, в Сибири, Подмосковье ряженые подростки вбегают в общественные места, устраивая хороводы вокруг стражей порядка. Заканчивается всё пляской под нецензурную музыку и, конечно, возмущением прохожих.

Атакам антигероев подвергаются и места, куда без особой формы заходить запрещено - кухни общественного питания. Все "нашествия" снимают на камеру - видео в сети набирают тысячи просмотров. Но, кроме сомнительной славы, звезды подобных перфомансов могут получить штраф или даже до 15 суток ареста.

"Это считается мелким хулиганством, и за это предусмотрена административная ответственность. Статья подразумевает, что это явное неуважение к обществу. И прямо прописано – сопровождается нецензурной бранью, приставание к прохожим, уничтожение или повреждение их имущества", - пояснил юрист Анатолий Коровин.

Если нарушители порядка не достигли 16 лет, ответственность за их поведение со всеми последствиями возлагается на родителей.

Способ самовыражения или новый подростковый тренд - что бы ни представляли собой костюмированные хулиганства, реагировать на них не стоит, советуют психологи. Такие "герои" питаются вниманием - не получив желаемого, дебоширы, скорее всего, перестанут нарушать покой.