Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Бойцы подразделения "Центр" освободили село Михайловка, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Населенный пункт находится южнее города Покровск, за который продолжаются бои.

За сутки в зоне действия группировки "Центр" наши военные нанесли удары по шести украинским бригадам в восьми районах республики. Противник потерял свыше 525 военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили населенный пункт Котляровка (ДНР).