Екатерина Шаврина: "Сын до 15 лет был паинькой, но потом мне пришлось с ним очень тяжело"

Сын известной певицы Екатерины Шавриной скончался в тюремной больнице исправительной колонии № 6 в поселке Мелехово Владимирской области. По некоторым данным, смерть наступила вечером 11 мая.

Единственный сын артистки Григорий появился на свет, когда Екатерина Шаврина жила с композитором Григорием Пономаренко. Тогда семья находилась в Волгограде, но Екатерина мечтала покорить Москву, что Григорию не понравилось, в итоге влюбленные расстались.

Сына Шаврина воспитывала в строгости. Но в какой-то момент юный Гриша попал в плохую компанию и в результате пустился во все тяжкие.

"Я очень жестко относилась к выполнению моих заданий. Если дети ослушивались, наказание было таким: посылала ребенка в постель. Для детей это самое жуткое наказание. Они лежали в постели, плакали и просили прощения. Сын до 15 лет был паинькой, но потом мне пришлось с ним очень тяжело", - рассказывала в интервью aif.ru артистка.

12 лет назад на сына Шавриной завели уголовное по ч.1 ст. 228, но производство прекратили, так как Григорий имел заболевания психики и был невменяемым. Тем не менее, в какой-то момент ему удалось справиться с зависимостью. Но продлилось это недолго, и Григорий сорвался.

Как следует из судебных документов, наследник певицы хранил у себя дома запрещенные вещества и прямо среди бела дня продавал их. Интересно, что порошок Григорий держал в морозилке. В ходе допроса он рассказал, что употребляет наркотики с 1985 года, а эту партию он купил через Интернет якобы для себя. Вину в незаконном сбыте он до конца отрицал.

В сентябре прошлого года Григорий Шаврин был осужден на четыре года тюрьмы. Незадолго до смерти он хотел выйти на свободу, пытался обжаловать приговор, но не успел вовремя подать апелляцию.