Песков подтвердил участие России в переговорах в Стамбуле

Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле 15 мая.

Наше присутствие на переговорах подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Состав делегации озвучат позже, когда поступит соответствующее указание Владимира Путина.

"Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Песков подчеркнул, что все сказанное Путиным в ночь с 10 на 11 мая сохраняет актуальность.

Президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры по украинскому урегулированию в Стамбуле 15 мая. В Кремле отметили, что Россия серьезно настроена на поиск путей долгосрочного мира. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле. От США на переговоры поедет госсекретарь Марко Рубио.