Верка Сердючка покинула Украину

Верка Сердючка (она же Андрей Данилко) смогла покинуть Украину со своим коллективом. Артистка отправилась на гастроли. Так, Верка уже успела выступить в Аликанте. А теперь ей предстоит спеть в Лондоне. Об этом сообщила сама Сердючка на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Интересно, что по пути Андрей Данилко в образе зажигательной проводницы умудрился отметиться и на музыкальном конкурсе "Евровидение", который проходит в эти дни в Швейцарии. Особенно наблюдательные поклонники обратили внимание, что теперь Верка Сердючка и ее коллектив выходят на сцену в подчеркнуто украинском стиле - в вышиванках.

Напомним, что в феврале стало известно, что украинские власти запретили Верке Сердючке покидать страну ради выступлений на корпоративах. Уехать артист мог только с разрешения Министерства культуры и только при соблюдении четырех условий: выступать Сердючке разрешено исключительно на благотворительных концертах, а собранные средства забирают власти Украины. Кроме того, во время концерта Верка должна обязательно выступить "в поддержку своей страны".

Однако спустя месяц оказалось, что даже при выполнении этих условий Андрей Данилко не имел возможности покинуть страну. Об этом сообщил сам артист. Его мартовские концерты, запланированные в Европе, сорвались.