Путин оценил отношения с Малайзией

Малайзия - надежный и значимый партнер России в Юго-Восточной Азии. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром страны. Анвар Ибрагим прибыл в Москву с официальным визитом.

Кроме беседы в узком составе, запланированы переговоры с участием делегаций. Москва и Куала-Лумпур успешно сотрудничают в разных сферах. В этом году Малайзия стала государством-партнером БРИКС. Путин выразил надежду, что визит главы правительства придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.

"Знаю, что с первого января этого года вы являетесь председателями в АСЕАН. Мы рассчитываем, что наши отношения с этим солидным объединением при вашей помощи будут развиваться. Так же, как развиваются отношения между нашими странами, они носят дружественный партнёрский характер", - отметил Путин.

А ранее с премьер-министром азиатского государства встретился Михаил Мишустин. Главной темой стала экономика. Москва видит возможности для наращивания сотрудничества в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и туризме. Малайзия - популярное направление среди россиян. В первом квартале ее посетили 50 тысяч туристов из нашей страны. Укрепление связей обсудят и на международном форуме "Россия - исламский мир" в Казани. Анвар Ибрагим примет в нем участие.