Собянин: На Карамышевской набережной будет создано современное пространство

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале объявил о начале обновления Карамышевской набережной. Он рассказал, как она преобразится после работ.

"Создадим современное и удобное пространство, чтобы жители и гости города могли с удовольствием проводить там своё свободное время", - говорится в сообщении.

Как ожидается, реконструкция завершится в 2027 году.

Ранее стало известно, что на набережных Яузы высадят более 700 деревьев. Клёны, дубы, яблони и вязы адаптированы к городским условиям и климату столичного региона.