Первые фото с похорон актрисы Нины Гребешковой

Сегодня, 14 мая, в Москве прощаются с легендарной актрисой, вдовой прославленного режиссера Леонида Гайдая Ниной Гребешковой. Последний приют артистка обретет на Кунцевском кладбище. Отметим, что прощание с актрисой состоялось в закрытом режиме. А вот почтить память Нины Гребешковой на кладбище было разрешено всем.

Так, в Сети появились первые фото с похорон. На них видны поклонники творчества актрисы, которые принесли цветы, чтобы отдать последнюю дань уважения, а также внушительного вида венки. Уже катафалк доставил гроб с телом покойной артистки.

Напомним, вдова режиссера Леонида Гайдая, заслуженная артистка и член Союза кинематографистов России Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни. Ее внучка рассказала, что чем-то особенным актриса перед смертью не болела — умерла она по причине преклонного возраста.

Советским и российским зрителям Нина Гребешкова запомнилась более чем сотней киноролей, в том числе в картинах своего супруга: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Не может быть!", "Спортлото-82".