Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Овны

Вам захочется поехать сразу в три города, отправиться на два курса и в одно путешествие. Крутой день для вдохновения, но не для брони билетов на последние деньги!

Тельцы

Общие финансы - тема непростая, особенно сегодня. Луна предлагает рискнуть и вложиться, а Юпитер предостерегает и заставляет хорошенько подумать. Не торопитесь!

Близнецы

Безбашенная Луна в Стрельце подбивает ваш Юпитер на революцию в личной жизни. Однако звезды предупреждают: авантюры могут обернуться проблемами.

Раки

Будьте внимательны к своему состоянию, если чувствуете усталость - сделайте только главное, остальное в лес не убежит. Энергия не бесконечна, даже весной.

Львы

Луна зовет делать покупки, менять внешность. День отлично подойдет для вдохновения, нового лука, но не для полного стилистического апгрейда за один день.

Девы

Дома может появиться ощущение, что вы должны все держать под контролем. Но сегодня звезды советуют чуть сбавить обороты: дайте себе возможность отдохнуть.

Весы

Луна придаст скорости этому дню - будет много сообщений, дел, задач. Смотрите, не переусердствуйте с обещаниями - иногда молчание работает лучше.

Скорпионы

День может разбудить желание потратить все сбережения или, наоборот, подсчитать, куда все делось. Слушайте свой внутренний голос и выбирайте баланс.

Стрельцы

Луна в вашем знаке призывает тратить, дарить, устраивать сюрпризы близким. Оставьте немного ресурса себе, ваша сила - в умении вдохновлять, а не раздавать.

Козероги

Вы можете почувствовать, что хотите уединиться, и это нормально. День подойдет для прогулок, размышлений, личных решений без постороннего шума.

Водолеи

Общение захлестнет - сегодня важно выбирать, с кем проводить время. Если вдруг захочется выговориться - найдите того, кто вас услышит, а не просто ответит.

Рыбы

Многие представители знака могут захотеть сегодня все бросить и уйти в садовники. Подождите с радикальными решениями, переключитесь на весну и составьте список приоритетов.