Новые крупные очаги природных пожаров фиксируют по всему Дальнему Востоку

Космодром Восточный работает в штатном режиме. Сильнейший огонь рядом с городом Циолковский удалось остановить и полностью ликвидировать около часа ночи. Участвовали все кто мог - более 70 спасателей, персонал космодрома, выделившего тяжелую спецтехнику и пожарные автомобили.

Борьбу с огнем ведут и на земле, и с воздуха. В Якутии уже удалось потушить более двух сотен очагов. В Забайкалье ситуация еще сложнее - там горят свыше полумиллиона гектаров тайги. МЧС России усиливает авиагруппировку спасателей, из Хабаровского края направлен самолет-амфибия Бе-200.

В общей сложности в борьбе с лесными пожарами в регионах Дальнего Востока участвуют более трех с половиной тысяч человек. И это не считая добровольцев. Местных жителей, которые не спят сутками, чтобы помочь всем, кому смогут. Эта помощь для профессионалов бесценна. Потому что отстаивать приходится каждый метр. Спасают дома, дачные кооперативы, приусадебные участки.

Режим ЧС в лесах введен в пяти регионах Дальнего Востока. Помощь Забайкальскому краю на протяжении месяца оказывают парашютисты и десантники из соседних регионов. В ближайшее время ожидается еще одно мощное подкрепление.