Анастасия Макеева объяснила, почему не может стать матерью

В начале мая Анастасия Макеева отметила четырехлетие брака с мужем Романом Мальковым. Отметим, что ради красавицы актрисы он оставил прежнюю семью с детьми. Несмотря на шумиху в СМИ, влюбленные совершенно счастливы и не расстаются ни на секунду. Супруг сопровождает артистку на работу и в командировках, в различных поездках и на концертах.

Пара мечтает о ребенке, однако их желание еще не реализовалось. Анастасия Макеева в новом интервью объяснила, почему пока не стала матерью:

"Я совершенно здоровый человек, но у меня очень мало клеток, пригодных к оплодотворению, чтобы родить самой. Если бы я сделала анализ на антимюллеров гормон в 20 лет, я бы знала об этом заранее, но, увы, я этого не сделала. Не зря в советские годы говорили, что в 25 женщина — уже старородящая. Все так и есть: чем старше ты становишься, тем меньше у тебя овариальный резерв".

Актриса рассказала, что задумывалась об усыновлении, однако призналась, что пока не готова к такому ответственному шагу, передает lady.mail.ru.

Кроме того, Макеева сообщила, что некоторые близкие друзья отговаривали их с мужем от венчания, приводя в пример знакомых, кто после таинства начал сталкиваться с самыми разными испытаниями. Однако Анастасия и Роман не стали никого слушать. Актриса отметила, что, действительно, вскоре после венчания и у них были проблемы, но они быстро прошли.

"Потом вдруг наступила такая благодать. Буря утихала и такое ощущение, что мы сегодня живем, как та роза у Экзюпери, под хрустальным колпаком, под защитой Господа. И что бы люди сегодня ни делали, как бы ни пытались нас поссорить, нам все нипочем", - заявила актриса.