Могила Гребешковой и Гайдая утонула в цветах

10 мая не стало прославленной актрисы, вдовы легендарного режиссера Леонида Гайдая Нины Гребешковой. Сегодня, 14 мая, состоялись похороны. Проститься с артисткой на Кунцевское кладбище в Москве пришло множество людей, причем оказалось немало знаменитостей. Среди толпы можно было увидеть актрису Дарью Мороз, писателя-сатирика Аркадия Инина и других. Разумеется, неотступно возле гроба Нины Гребешковой находились ее дочь Оксана и внучка Ольга.

Интересно, что артистку похоронили рядом с мужем, режиссером Леонидом Гайдаем. Отметим, что Гребешкова пережила супруга на 32 года. Могилу знаменитостей поклонники буквально утопили в цветах.

Напомним, Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни. По словам ее внучки, чем-то особенным актриса перед смертью не болела — скончалась она по причине преклонного возраста. Одной из последних работ Гребешковой стал эпизод в фильме Николая Лебедева "Экипаж".

Советским и российским зрителям Нина Гребешкова запомнилась более чем сотней киноролей, в том числе в картинах своего супруга: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Не может быть!", "Спортлото-82".