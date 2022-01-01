Российская сторона предложила провести переговоры с представителями Украины в Стамбуле 15 мая, потому что "так решил президент". Об этом рассказал в среду, 14 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подтвердил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Москва по-прежнему не отказывается от идеи этих переговоров. Говоря о том, будут ли их основой стамбульские договоренности от 2022 года, Дмитрий Песков отметил, что "речь идет об украинском урегулировании". Видео комментария Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

Между тем турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан подтвердил, что Турция ожидает приезд российской и американской делегаций на переговоры по Украине 15 мая. Дипломат также рассказал, что ожидается "очень большой дипломатический трафик" (цитата по РИА Новости).

При этом источники отмечают, что пока еще формат потенциальных российско-украинских переговоров окончательно не определен.

Между тем предводитель киевского режима Владимир Зеленский уверяет в готовности к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, заявляя, что "мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности".

Однако пока неясно, кто именно будет представлять Россию в Стамбуле — Дмитрий Песков отметил, что Москва официально огласит состав своей делегации на переговорах, как только российский лидер Владимир Путин посчитает это необходимым.