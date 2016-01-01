Названа причина развода Малкина и Кастеровой: "Не дай Бог такого мужа и такой брак"

Одна из самых красивых пар российского спорта распалась. Евгений Малкин и Анна Кастерова развелись, но скрывали это от публики.

О расставании 38-летнего хоккеиста и 40-летней ведущей объявила журналистка Зухра Уразбахтина. Она же выдала ужасающие подробности о звездном браке. По словам Зухры, Анна подверглась абьюзу и домашнему насилию.

Семейную тайну Уразбахтина выдала, вступив в полемику с подписчиком в своем Telegram-канале. Обсуждая браки журналисток и спортсменов, один из пользователей Сети высказал свое мнение: "Единицам только везет, как, например, Кастеровой с Малкиным, но тем не менее, хоть вероятность этого и маленькая, но эта мечта все равно остается главной надеждой".

Зухру такие слова обескуражили. Ведущая заявила, что мужчина привел крайне неудачный пример. "Очнись дорогой, твоя Кастерова уже давно развелась с Малкиным, и последствия такого брака настолько травматичны, что не дай бог такого мужа и такой брак. Просто не дай бог. Вот и все. Мир спорта слишком узкий, и лучше вам не знать и 1%. Снимите розовые очки", – ответила Уразбахтина.

Напомним, Малкин и Кастерова сыграли свадьбу в 2016 году, хотя отношения пары длятся дольше. В загс ведущая и хоккеист, по их признанию, пошли только потому что Анне понадобилась долгосрочная виза в США, где живет и работает Евгений. Слухи о разводе появились в декабре 2024 года, когда супруги отписались друг от друга в соцсетях. У Евгения и Анны есть девятилетний сын Никита.