Начальник управления по делам миграции задержан в Ростовской области

Начальник управления по делам миграции главка Министерства внутренних дел России по Ростовской области Александр Мельников задержан. Об этом в среду, 14 мая, рассказали в правоохранительных органах.

Как пишет "Коммерсантъ", Мельникова подозревают в превышении должностных полномочий и в организация незаконной миграции.

При этом областное управление Следственного комитета подтверждает, не называя фамилий, что в деле фигурируют несколько сотрудников правоохранительных органов. Они не стали отзывать у мигрантов разрешения на работу, невзирая на отсутствие у них сертификатов о владении русским языком, а также о знании истории и законодательства России.

Ранее президент России Владимир Путин призвал активизировать и усилить борьбу с нелегальной миграцией, "в том числе и административно внимание уделить, и со стороны правительства".

Вслед за этим в Госдуме предложили подумать над введением денежного вознаграждения за предоставление достоверной информации о фактах нарушения миграционного законодательства. Парламентарии полагают, что нужно платить россиянам за доносы о нелегалах, если эта информация подтвердится.