Минэнерго и ФАС оценили риск дефицита топлива в России

Внутренний российский рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. Такие данные со ссылкой на Министерство энергетики и Федеральную антимонопольную службу России привели в ходе заседания профильного штаба у вице-премьера Александра Новака, курирующего в кабмине топливно-энергетический комплекс.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы заседания, Минэнерго и ФАС уверяют: цены на топливо в розничном сегменте в России остаются стабильными, дефицит отсутствует.

Новак поручил профильным ведомствам отслеживать цены на топливо в целом по России и в отдельных регионах. Им также предписано обеспечить регулярность и равномерность продаж бензина и дизельного топлива на Петербургской бирже в период повышенного летнего спроса.

При этом Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в своем ежемесячном отчете сообщает, что в марте общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии достигал 6,6 миллиона баррелей в сутки — это примерно на 2% превышает февральский показатель.

Тем временем в Европе, где цены на энергоносители только растут, признали безуспешность усилий по отказу от российского газа. Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что до 13% всего потребляемого странами Евросоюза газа продолжает поступать из России.