Мать рассказала, что стало с искалеченной в Дубае украинской моделью

Мария Ковальчук была госпитализирована с множественными переломами в марте. Девушку нашли без сознания на обочине дороги в Дубае. Украинские правоохранители считают, что модель могла стать жертвой извращенцев. Однако следователи из ОАЭ заявили, что скорей всего Мария бродила по стройке и сорвалась с большой высоты.

Родные Ковальчук поначалу общались со СМИ, рассказывая о состоянии девушки, но потом резко замолчали. По слухам, семье стали поступать угрозы. Как только Мария пришла в себя, ее увезли на родину во Львов.

Журналисты "АиФ" смогли дозвониться до матери Ковальчук. Но женщина была немногословна. Она лишь коротко объяснила, что произошло с ее дочерью.

"Сейчас еще идет реабилитация, продлится она около года", — сказала Анна Ковальчук и от дальнейшего общения отказалась.