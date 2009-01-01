Онищенко: 36 инфекций могут вызвать следующую пандемию

После пандемии коронавирусной инфекции мир успокоился, однако напрасно: есть перечень из 36 инфекций, способных спровоцировать новую пандемию. Об этом рассказал в среду, 14 мая, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Онищенко, прежде возглавлявший Роспотребнадзор в статусе главного санитарного врача России, уточнил, что в первую очередь речь идет про грипп, причем "грипп свиной, который был в 2009 году, 2019 году". Кроме того, "сейчас мы ожидаем птичий так называемый, хотя это неправильное название, за которым мы уже 30 лет наблюдаем".

По-прежнему не исчезла возможность появления очередного штамма коронавирусной инфекции, хотя он уже не будет называться COVID-19, отметил эксперт. Кроме того, может возникнуть пандемия метапневмонии – вируса, который напомнил о себе в начале 2025 года на севере Китая.

Наконец, в числе инфекций, которые могут вызвать следующую пандемию, Онищенко перечислил относятся "экзотические болезни": хантавирус, эбола, оспа обезьян, сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркивал, что очередная пандемия какого-либо опасного заболевания может разразиться в мире уже "завтра". Он отмечал, что "она может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра".

На этом фоне россиян предупредили, что интенсивные проявления эпидемического процесса по лихорадке Западного Нила на территории Российской Федерации ожидаются в июне-сентябре, а пик заболеваемости — в августе. Лихорадка Западного Нила – опасный вирус, при заражении которым происходит общая интоксикация организма, в тяжелых случаях поражается центральная нервная система.