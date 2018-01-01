В Минеральных Водах торжественно открыли новый терминал аэропорта

На огромном стеклянном фасаде терминала - силуэт Михаила Лермонтова. Его имя аэропорт Минеральных Вод получил в 2018-м, и практически сразу началась комплексная реконструкция авиагавани. Открытие терминала внутренних линий - лишь один из ее этапов, но очень важный и символичный.

В прошлом году аэропорт "Минводы" принял около пяти миллионов пассажиров и работал на пределе возможностей. Теперь главные воздушные ворота Северного Кавказа соответствуют самым высоким стандартам. Общая площадь - почти 29 тысяч квадратных метров. 28 стоек регистрации, 11 выходов на посадку и пять телетрапов. Зоны вылета и прилета, как принято, разнесены по разным этажам и готовы с комфортом принимать и отправлять до 1000 пассажиров в час. Обустроена и прилегающая территория - в парке имени Лермонтова много зелени. На парковках не забыли про зарядные станции для электромобилей.

Качество работ за несколько дней до открытия терминала оценил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Комфорт для путешественников - это залог того, что здесь будет большой туристический поток. Кавминводы - это такая столица, куда стекаются очень большие потоки пассажиров. Без сомнения, это очень удобно, чтобы путешествовать по Кавказу. И я очень надеюсь, что это даст еще один импульс для того, чтобы как можно больше туристов приезжало сюда. И на отдых, и просто чтобы жить здесь, на Кавказе. Работать, учиться", - сказал он.

И вот первые пассажиры рейса Москва - Минеральные Воды, едва сойдя с трапа, с удивлением оглядываются. Даже те, кто был здесь недавно, говорят: словно попали в другой город. Новый аэропорт, новые впечатления.

Особая гордость аэропорта - комната матери и ребенка. Игровая зона, помещение для отдыха. Здесь даже можно постирать вещи маленьких пассажиров.

Из Минеральных Вод рейсы выполняются в 70 городов, в том числе в 20 - за рубежом. Терминал международных линий сейчас строится. Полностью реконструкция будет закончена в 2028 году. А в целом по стране Владимир Путин поставил задачу в ближайшие пять лет обновить 75 аэропортов - фактически треть авиагаваней России.

"Работа продолжается в рамках нового нацпроекта "Эффективная транспортная система". В нем отдельный федеральный проект существует развития опорной сети аэродромов. Он направлен на строительство и реконструкцию аэропортов по всей стране. Необходимые для его реализации средства в федеральном бюджете предусмотрены. В том числе 250 миллиардов рублей, которые дополнительно выделены на такие цели по поручению президента", - отметил Мишустин.

В 2024-м завершилась реконструкция взлетно-посадочных полос в Кемерове и Томске. Открылись семь аэровокзальных комплексов. А только с начала этого года введены в эксплуатацию новые терминалы в Новокузнецке, Тюмени, Петропавловске-Камчатском. И теперь вот в Минводах. Идет строительство в Магадане, Хабаровске, Новосибирске и Горно-Алтайске. С открытием новых рейсов все больше авиапассажиров получают возможность летать в соседние города напрямую, а не через Москву, экономя средства и время. Связность страны - о чем говорил президент - растет.