Трамп: Ждем хорошие новости по Украине в ближайшие дни

Мир может услышать "довольно хорошие новости" по урегулированию конфликта на Украине уже в ближайшие дни. Такое мнение высказал в среду, 14 мая, президент США Дональд Трамп.

Американский политик прокомментировал возможную встречу представителей руководства России и Украины, которая может состояться 15 мая в Стамбуле. По словам Трампа, уже сегодня могут появиться хорошие новости, "а может быть, завтра или в пятницу".

При этом президент Соединенных Штатов заверил, что его плотный график не станет препятствием для возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, если это требуется "ради спасения жизней" (цитата по "Известиям").

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, объясняя выбор даты переговоров в Стамбуле, уточнил, что "так решил президент". Что касается повестки потенциальной встречи, "речь идет об украинском урегулировании".

При этом заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что Россия готова к серьезному разговору, однако недоговороспособность киевского режима является одним из препятствий в переговорном процессе.