В семье Александра Реввы произошла трагедия: "Светлая память ему"

Продюсер Никита Коннов сообщил, что в семье Александра Реввы случилось горе. Скончался отчим актера Олег Рачеев. Мужчина заменил Ревве отца.

Олег Рачеев умер 10 мая, но до похорон эту информацию не разглашали. Сегодня, 14 мая, мужчина обрел последний приют на кладбище города Сочи. Известно, что отчим Реввы боролся с тяжелым заболеванием, он понимал, что умирает и мечтал лишь об одном — дожить до 9 мая, чтобы еще раз увидеть Парад Победы на Красной площади.

"Олег Евгеньевич был большим патриотом России. И вот он дождался и ушёл 10 мая. Господь исполняет желания только по-настоящему достойных людей. Светлая память ему", — сообщил продюсер.

По словам Коннова, Ревва взял на себя все финансовые вопросы, связанные с организацией похорон. При этом не известно, присутствовал ли он на панихиде лично.

"Олег Рачеев прожил более 30 лет в браке с мамой Александра, Любовью Николаевной Рачеевой, в Сочи. Олег Евгеньевич был родом из Норильска, закаленный северный человек! С мамой Реввы он познакомился в этом заполярном городе", — отметил продюсер в беседе с "АиФ".

Напомним, что Александр Ревва в последнее время практически не общается с мамой. Артист утверждает, что мать не приняла его жену Анжелику, что послужило еще одним поводом для разлада в семье.