В Госдуме предложили давать время на адаптацию после срочной службы в армии

Сенатор Айрат Гибатдинов и заместитель главы думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный разработали поправки в российское законодательство, предусматривающие предоставление россиянам срока адаптации к гражданской жизни после срочной службы в армии.

Как уточняет ТАСС, речь идет о предоставлении отслужившим "срочку" (либо прошедшим альтернативную службу) перед выходом на прежнее место работы до 20 дней, чтобы они смогли адаптироваться к условиям гражданской жизни.

Это соответствует норме Трудового кодекса в отношении россиян, прошедших военную службу в рамках мобилизации, а для срочников подобная льгота не предусматривается.

Для социальной адаптации и оказания иной помощи участникам специальной военной операции в России создан государственный фонд "Защитники Отечества". По состоянию на 3 апреля более 175 тысяч ветеранов СВО получили медицинскую помощь благодаря фонду.

Перечень льгот и мер поддержки для бойцов СВО и их семей постоянно расширяется. Так, Минпромторг установил особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением — для участников специальной военной операции, получивших ранения в зоне боевых действий, предусмотрена скидка в 40%.