Путин указал на предпосылки для дальнейшего развития отношений России и Малайзии

Владимир Путин заявил, что отношения России и Малайзии находятся на подъеме, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, страны заинтересованы, чтобы отношения развивались, для этого есть все предпосылки.

Как уточнил Путин, Москва видит перспективы в совместных проектах с Куала-Лумпуром в сферах газа и мирного атома. Кроме того, российские производители заинтересованы в увеличении поставок в Малайзию качественной мясо-молочной продукции.

Также прорабатывается открытие прямого авиасообщения.