Еще три московских особняка получили статус памятников архитектуры

Единый государственный реестр объектов культурного наследия пополнился тремя домами конца XIX – начала XX века. Все объекты находятся в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В список внесены особняк Лопатиной, расположенный по адресу Малый Каретный переулок д. 11, стр. 1, особняк Демидова - улица Садовая-Кудринская д. 17, стр. 1 и особняк Урусовой в Денежном переулке (д. 16, стр. 1). Ранее они имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия.

Двухэтажный жилой дом в Малом Каретном переулке был возведен в 1889 году по заказу крестьянки Екатерины Лопатиной. Проект здания принадлежит архитектору Якову Махонину. Через 23 года владение, на территории которого расположен дом, купил купец Яков Альшванг. Он переделал часть территории под производственную зону и открыл швейную фабрику. После 1917 года здесь была размещена опытно-техническая швейная фабрика №5 имени Профинтерна (ВСНХ).

Признанный памятником архитектуры особняк на Садовой-Кудринской возвели в 1912 году. Проект в стиле эклектики создал архитектор Константин Разумов. Строился дом для текстильного фабриканта Александра Демидова.

Третий особняк, получивший новый охранный статус, – это здание с полуподвальным этажом в Денежном переулке. Дом был возведен по проекту архитектора Карла Треймана в 1899 году для Натальи Урусовой.