Процесс урегулирования конфликта на Украине и налаживание взаимоотношений России с Соединенными Штатами идут независимо друг от друга. Об этом заявил в среду, 14 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, Москва продолжает восстанавливать диалог с Вашингтоном, причем "украинское урегулирование и обеспечение наших национальных интересов — это другой процесс", сообщает ТАСС.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский, недовольный потеплением российско-американских отношений, обвинил Соединенные Штаты в том, что они якобы имеют схожие с Москвой взгляды.

Зеленскому ответил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, назвав его высказывания настоящим абсурдом.

Американский бизнесмен Илон Маск наглядно продемонстрировал, зачем Москве и Вашингтону налаживать общение. Он указал на карте, что наши страны расположены "всего в двух милях друг от друга" (около 3,22 километра). Таково расстояние между островами Крузенштерна и Ратманова в Беринговом проливе.