России в ближайшее время предстоит принимать многих иностранных гостей. Об этом рассказал в среду, 14 мая, помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Как уточнил представитель Кремля, в Россию съедутся представители множества зарубежных стран — в том числе и для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 18-21 июня, сообщает ТАСС.

Недружественные России страны пытались навязать всему миру мнение, будто после начала специальной военной операции Москва оказалась в изоляции. Однако эта попытка провалилась.

Восстанавливать диалог с Россией начали и Соединенные Штаты, когда в Овальный кабинет вернулся Дональд Трамп. После февральского созвона президентов двух государств американские СМИ написали о "важной вехе, ознаменовавшей крах усилий Запада по его дипломатической изоляции".

Наглядно это продемонстрировало празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и разгрома фашистской Германии. Отметить историческую дату в Москву приехали представители руководства 29 стран, включая президента Сербии и премьер-министра Словакии. Сербский лидер поздравил Владимира Путина с Днем Победы на русском языке.