Премьер Малайзии смешно ответил на загадку Путина про три трона

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин рассмешил премьер-министра Малайзии, пересказав их недавний диалог.

"Я спросил господина премьер-министра в Александровском зале: вот три трона стоит, один для царя, второй для его жены, а третий трон для кого? Господин премьер-министр, практически не задумываясь, ответил – для второй жены", - рассказал российский лидер.

Пока Путин пересказывал этот забавный случай, малазийский премьер от души смеялся.

Третий трон, пояснил Путин в конце, предназначался для матери царя.