Сбежавшая в Латвию Чулпан Хаматова тоскует по России и мечтает вернуться

Чулпан Хаматова бежала из России после начала спецоперации. Артистка как раз была за границей, и решила не возвращаться домой. Тем более, в Латвии у нее была недвижимость.

Поначалу все складывалась для Хаматовой неплохо, она получила роль в рижском театре, ездила с гастролями по миру. Но вскоре артистка потеряла работу из-за незнания латышского языка.

Недавно Чулпан призналась, что скучает по России. Она так сильно хочет вернуться, что когда во время поездки в Грузию увидела в аэропорту рейс на Москву, у нее "свело дыхание".

Но актриса заверила, что точно не рискнет вернуться. При чем она уверяет, что действует в интересах своих детей.

"Если бы у меня не было троих детей, которые от меня зависят, может быть можно было бы рискнуть… Но я поняла, что это загнанное куда-то внутрь чувство ностальгии и тоски по Родине…казалось бы, все уже пройдено, уже новая жизнь, но нет, ничего не пройдено", — приводит слова Хаматовой Telegram-канал "Хуже и не скажешь".