Россия и Малайзия обсудили открытие прямого авиасообщения

Развиваются туристические обмены между Россией и Малайзией, что делает актуальным вопрос налаживания прямых авиарейсов между двумя государствами. Об этом рассказал в среду, 14 мая, российский лидер Владимир Путин.

Глава государства по итогам российско-малайзийских переговоров отметил, что малайзийские курорты становятся все более популярными у россиян. В связи с этим "прорабатывается открытие прямого авиационного сообщения между двумя нашими государствами".

Глава кабмина Малайзии Анвар Ибрагим, в свою очередь, подтвердил проработку данной темы с российскими властями, сообщает "Интерфакс".

Ранее Россия открыла прямое авиасообщение с Абхазией — 1 мая из Москвы в Сухум прилетел первый регулярный рейс. В торжественной церемонии приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Между тем Мьянма прекратила прямые рейсы в Новосибирск. В администрации новосибирского аэропорта Толмачево пояснили, что "загрузка была не очень высокая", а на фоне потрясшего Мьянму землетрясения ее перевозчикам не до перелетов в Россию.