Польша подтвердила планы НАТО ввести войска на Украину

Североатлантический альянс действительно рассматривал возможность введения своих войск на территорию Украины в 2022 году — в начале российской специальной военной операции. Такое признание сделал в среду, 14 мая, лидер оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.

По словам политика, который ездил в украинскую столицу в марте 2022 года, такое предложение НАТО "было представлено в Киеве", который на тот момент "был еще практически окружен россиянами".

Качиньский рассказал, что "знал, какие были планы, в том числе с американской стороны". Предполагалось, что военнослужащие стран НАТО войдут в район Винница-Житомир, чтобы помочь в боях украинской армии, сообщает ТАСС.

Ранее власти США подтвердили, что обсуждают план урегулирования конфликта на Украине, согласно которому к западу от Днепра будут располагаться силы сдерживания, состоящие из европейских военных. Сформировать контингент могут за счет армий Великобритании, Франции, Германии и Польши.

Однако некоторые страны Европы воспротивились отправке войск на Украину. В частности, итальянский премьер Джорджа Мелони назвала такой вариант неприемлемым для Рима. Противники этого плана предлагают в приоритетном порядке пополнять подразделения НАТО.