Нанявший адвокатов по разводу принц Уильям заговорил: "Это самая страшная боль"

Наследник британского престола много лет избегал темы гибели принцессы Дианы. Чувства и эмоции, пережитые в подростковом возрасте, Уильям держал в себе. Но во время посещения благотворительного фонда сын Карал III заговорил.

Принцу Уэльскому было всего 15 лет, когда его мать погибла в автокатастрофе в 1997 году. "Это самая страшная боль, которую когда-либо может пережить любой ребенок", — признался наследник короля.

Уильям отметил, что важно, чтобы дети в такие моменты имели поддержку. "Мы не можем предотвратить эти потери, но мы можем помочь пережить это, показать, что ты не одинок в своем горе", — сказал принц.

В последнее время Уильям все чаще вспоминает мать. Так, в марте стало известно, что муж Кейт Миддлтон нанял адвокатов, которые защищали принцессу Диану во время развода с Карлом III.

Эксперты называют две версии такого решения внука Елизаветы II: одни говорят, что браку наследника престола пришел конец, и Уильям готовится объявить о расставании с женой, другие же утверждают, что адвокаты нужны принцу, чтобы не прибегать к услугам юристов отца, якобы таким образом принц создает свой круг приближенных.