Американские власти выступают против приглашения главы киевского режима Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге. Об этом в среду, 14 мая, рассказали информированные источники.

Как сообщает агентство Ansa, Соединенные Штаты ясно дали понять, что представителей Украины на этом саммите быть не должно. По всей вероятности, это связано с попытками Вашингтона улучшить отношения с Москвой, которая категорически против членства Украины в НАТО.

В ответ на это, по словам источников, "почти все союзники выразили Вашингтону недоумения относительно этого решения".

Украина с особым рвением стремится в Североатлантический альянс, рассчитывая на статью 5 Договора НАТО — она гарантирует членам блока право на коллективную оборону в случае нападения третьей страны. Однако желающих принимать в альянс Украину, раздираемую боями, нет. Генсек НАТО Марк Рютте подчеркивал, что никто не обещал Украине вступление в альянс.

В Кремле отмечали, что в России слышали от Вашингтона на разных уровнях, что членство Украины в НАТО исключено — это "вызывает наше удовлетворение".