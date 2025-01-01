Володин: Государство возьмется за регулирование платного обучения в вузах

Министерству науки и высшего образования России необходимо передать полномочия по определению объема платного образования в российских высших учебных заведениях. Об этом заявил в среду, 14 мая, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Политик прокомментировал апрельские поправки за авторством группы депутатов и сенаторов, среди которых — сам Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В случае их принятия правительству перейдут полномочия по установлению объемов приема в вузы на платной основе.

Заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев отметил, что предлагаемые коррективы поспособствуют повышению качества образования. По его словам, будет искоренен подход к платному образованию, согласно которому "даже если ничего не знаете и придете с нулевыми баллами ЕГЭ, все равно диплом получите, причем получите диплом ведущих российских вузов".

Вячеслав Володин призвал парламентариев ускориться и эти поправки "принять как можно быстрее, и переходный период взять и определить не с 1 сентября 2026 года, а с 1 сентября 2025 года, чтобы министерство уже в этом году все эти вопросы рассмотрело", сообщает "Интерфакс".

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментируя подготовку к приемной кампании 2025 года, подчеркивал, что не менее половины бюджетных мест в российских вузах будет распределяться путем прямого государственного заказа на подготовку специалистов приоритетных сфер экономики.

При этом в России вновь заговорили о возвращении к советской системе распределения выпускников вузов. Опрос портала SuperJob показал, что 53% компаний хотели бы участвовать в программе распределения молодых специалистов, если государство решит возобновить такую практику.