Отец Децла назвал дебилами пришедших на похороны Паши Техника

Паша Техник умер в начале апреля в Таиланде. По слухам, рэпер попробовал неизвестное вещество, которое ему предложил поклонник, после чего впал в кому. Похоронили артиста на Николо-Архангельском кладбище. Проводить музыканта в последний путь пришло больше пяти тысяч фанатов.

На следующий после похорон день убитые горем почитатели Техника закрасили портретами и цитатами Паши стену Цоя на Арбате. Разгорелся скандал.

До сих пор деятели культуры высказываются о произошедшем на похоронах Техника и после них. Так, Александр Толмацкий публично раскритиковал людей, которые устроили из траурной церемонии тусовку.

"У меня вызывают страшный негатив ребята, которые хайпятся на истории с запрещенными веществами. Особенно в свете последних событий, когда наркомана превозносят и делают из него идола, — это отвратительно! Вы посмотрите, кто был на похоронах? Это же дебилы!" — заявил продюсер.

Досталось от Толмацкого и журналистам. Отец Децла осудил представителей СМИ, которые вели прямые трансляции с похорон Техника. Он даже предложил штрафовать работавших на панихиде журналистов за пропаганду запрещенных веществ.

"Более того: к тому, что мой Кирилл дожил всего до 35 лет, привели его вредные привычки! Поэтому я в шоке от того, что происходит вокруг Техника", — отметил Толмацкий в беседе с "Газетой.ру".