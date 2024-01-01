Видеоблогер Гусейн Гасанов заочно арестован за отмывание денег

Чертановский суд Москвы заочно арестовал видеоблогера Гусейна Гасанова по делу о легализации преступных доходов.

Как сообщает ТАСС, в базе данных Министерства внутренних дел России Гасанов числится как объявленный в розыск по статье Уголовного кодекса.

По всей видимости, речь идет о части 4 статьи 174 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация преступных доходов). Если вина блогера будет доказана, он может попасть в колонию на срок до семи лет.

Гасанов прославился в интернете как автор курса "Мышление миллионера". Он предлагал разбогатеть, просто выкинув старые вещи и хотя бы потрогав новые — обязательно дорогие. Блогер уверял, что так можно "подключиться к источникам финансовой энергии" и "перейти на новый финансовый уровень".

Однако финансовый уровень самого Гасанова вызывает вопросы: по данным Mash, налоговики летом 2024 года подали на него в суд за долг примерно в 145 миллионов рублей.

Тем временем под домашний арест помещена еще одна звезда Рунета — Александра Митрошина. Ей инкриминируют уклонение от уплаты налогов на сумму более 127 миллионов рублей и легализацию денег через покупку элитной недвижимости. Блогер признала свою вину и ждет суда.