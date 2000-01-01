Работающая в торговом центре Ирина Лобачева: "То, что Авербух обо мне сказал, — это его проблемы"

Илья Авербух оскандалился после интервью Ксении Собчак. Фигурист откровенно рассказал о двух своих женитьбах и нарвался на критику.



Первой женой Авербуха была его партнерша по танцам на льду Ирина Лобачева. Вместе они добились серьезных высот в профессиональном спорте, дошли до серебра на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Семейная жизнь тоже вроде бы была гладкой, Ирина родила Илье сына Мартина. Казалось, что фигуристы проживут вместе всю жизнь, но в середине 2000-х неожиданно грянул развод.

В недавнем интервью Авербух заявил, что сын теперь живет в его новой семье, а не с матерью. Эти слова удивили Лобачеву. Ирина не стала скрывать свое негодование, когда ей позвонили журналисты.

"С сыном общаюсь. Он сегодня отдельно живет, снимает квартиру. Сейчас его нет в Москве, он на стажировке. То, что Илья обо мне сказал, это его проблемы, честно говоря", — заявила фигуристка.

Рассказала Лобачева и о себе. Оказывается, она нашла себе занятие по душе и рада тому, как сложилась жизнь. "У меня все отлично, работаю на Шоссе Энтузиастов в торговом центре, где есть каток, тружусь в одном из клубов", — поделилась Ирина с "АиФ".

Напомним, поговаривали, что Лобачева и Авербух расстались не из-за разногласий в рабочих графиках, якобы, брак погубили многочисленные романы спортсмена — Ирина узнала о неверности мужа и подала на развод.