В первом квартале 2025 года Малайзию посетили 50 тысяч российских туристов

Отдельная встреча состоялась в среду у премьера Малайзии Анвара Ибрагима с главой российского кабмина Михаилом Мишустиным.

Обсудили новые экономические проекты по линии совместной российско-малайзийской комиссии. Речь также зашла о подготовке кадров, студенческом обмене и других межвузовских соглашениях. В частности, Москва и Куала-Лумпур подготовили новые образовательные программы.

В приоритете и сотрудничество в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, агропромышленном комплексе и цифровых технологиях.

"Малайзия - очень популярное туристическое направление у граждан Российской Федерации. Приведу пример. В первом квартале текущего года ее посетили 50 тысяч российских туристов. Малайзия включена в перечень стран, гражданам которых оформляется единая электронная виза", - отметил Мишустин.