Предводитель киевского режима Владимир Зеленский, прежде утверждавший, что допускает переговоры с Россией только в лице ее президента Владимира Путина и никого иного, пошел на попятную.

Как рассказал в среду, 14 мая, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, которого цитируют украинские СМИ, в Киеве за день до потенциальных переговоров призадумались, стоит ли отказываться от встречи в Стамбуле, если Владимир Путин не приедет лично.

Подоляк отметил, что Зеленский еще не определился на этот счет. В Киеве не исключают, что российско-украинские переговоры состоятся не на высшем уровне.

Однако сам чиновник выразил мнение, что если российский лидер лично не примет участие в переговорах в Турции, то никакого смысла в них не будет. Подоляк объяснил свою позицию тем, что возможные представители России глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков "не являются теми людьми, которые принимают решения".

Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан подтвердил, что Турция ожидает приезд российской и американской делегаций на переговоры по Украине 15 мая. Дипломат также рассказал, что ожидается "очень большой дипломатический трафик".

Россия официально не оглашала состав своей делегации на предстоящих стамбульских переговорах, подчеркивая лишь, что по-прежнему настроена на их проведение. Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что конкретные представители нашей страны будут названы тогда, когда это сочтет нужным Владимир Путин.