В ночь на 15 мая дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа над территориями Ростовской и Белгородской областей, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее Вооруженные силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Бойцы подразделения "Центр" освободили село Михайловка. Населенный пункт находится южнее города Покровск, за который продолжаются бои. До этого та же группировка войск взяла под контроль населенные пункты Миролюбовка и Котляровка в ДНР.

Меж тем выяснилось, что Украина готовила теракты в ДНР на майские праздники. Сотрудники ФСБ и группировка "Восток" ВС России обнаружили крупный тайник украинских диверсантов в Курахово. Схрон с иностранным вооружением предназначался для диверсий в период празднования майских праздников, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по ДНР.